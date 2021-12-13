Южно-Сахалинск, , 04:24 — REGNUM На Сахалине в Ногликах стая бездомных собак набросилась 12 декабря на ребёнка. Это произошло около местной администрации, написало со ссылкой на бабушку пострадавшего мальчика Astv.ru.

Собака Offutt.af.mi

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Собаки разодрали ребёнку до крови спину. Укусы есть на голове и ногах. Стаю собак от мальчика отогнала проходящая мимо женщина. Бабушка уверена, что если бы не подоспевшая на помощь сахалинка, её внука загрызли бы.

Сообщается, что по данному факту прокуратурой проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие в Томске проводит проверку по размещённой в соцсети информации о нападении собаки на маленькую девочку.