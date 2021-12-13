Хэфэй, Китай, 13 декабря, 2021, 04:20 — ИА Регнум. Грузовой поезд Китай — Европа отправился из столицы восточно-китайской провинции Аньхой города Хэфэй 8 декабря, направляясь в поселок Ворсино в России, став 2000-м с момента начала работы службы в 2014 году, сообщает агентство Синьхуа.

Arrko.ru «Фрейт Вилладж Ворсино»

Поезд перевозил грузы в эквиваленте 100 двадцатифутовых контейнеров, груженых холодильниками и другими электроприборами. Грузовое железнодорожное сообщение Китай — Европа в Хэфэе в последние годы быстро развивается, при этом масштабы его эксплуатации увеличились с менее чем 200 поездов за три года до более чем 600 поездов за один год.

Частота его работы увеличилась с одного-двух поездов в месяц до 12−15 поездов в неделю.