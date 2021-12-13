Иерусалим, , 04:16 — REGNUM Китайская компания по лечению сердечных заболеваний Venus Medtech приобрела израильскую компанию Cardiovalve за $300 млн, говорится в совместном заявлении обеих компаний, передает агентство Синьхуа.

Сердечная мышечная ткань Berkshire Community College Bioscience Image Library

Основанная в 2009 году со штаб-квартирой в восточном городе Китая Ханчжоу, компания Venus Medtech является лидером в области транскатетерной клапанной терапии сердца в Китае.

Компания Cardiovalve, основанная в 2017 году и базирующаяся в центральном городе Ор-Иегуда, разработала технологию замены сердечных клапанов без необходимости операции на открытом сердце и с использованием только катетеризации.

В заявлении говорится, что приобретение направлено на расширение ассортимента продукции Venus Medtech по замене клапанов и ускорение ее инноваций и интернационализации.

«Приобретение Cardiovalve еще больше укрепит наши лидирующие позиции в области структурных заболеваний сердца в Китае и во всем мире», — сказал главный исполнительный директор Venus Medtech Эрик Цзы.

«Сотрудничество с Venus Medtech ускорит наше развитие на мировом рынке, особенно на китайском рынке, и позволит добиться большего количества прорывных инноваций», — отметил генеральный директор Cardiovalve Амир Гросс.

Численность пациентов, страдающих от сердечной регургитации, растет с каждым днем, и общая потенциальная рыночная стоимость замены клапанов в Китае, Европе и Соединенных Штатах, как ожидается, превысит $4,7 млрд в 2030 году, отмечается в нем.