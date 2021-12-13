Китайская медицинская компания Venus Medtech купила израильскую Cardiovalve
Иерусалим, 13 декабря, 2021, 04:16 — ИА Регнум. Китайская компания по лечению сердечных заболеваний Venus Medtech приобрела израильскую компанию Cardiovalve за $300 млн, говорится в совместном заявлении обеих компаний, передает агентство Синьхуа.
Основанная в 2009 году со штаб-квартирой в восточном городе Китая Ханчжоу, компания Venus Medtech является лидером в области транскатетерной клапанной терапии сердца в Китае.
Компания Cardiovalve, основанная в 2017 году и базирующаяся в центральном городе Ор-Иегуда, разработала технологию замены сердечных клапанов без необходимости операции на открытом сердце и с использованием только катетеризации.
В заявлении говорится, что приобретение направлено на расширение ассортимента продукции Venus Medtech по замене клапанов и ускорение ее инноваций и интернационализации.
Численность пациентов, страдающих от сердечной регургитации, растет с каждым днем, и общая потенциальная рыночная стоимость замены клапанов в Китае, Европе и Соединенных Штатах, как ожидается, превысит $4,7 млрд в 2030 году, отмечается в нем.