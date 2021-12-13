Чанша, Китай, , 04:12 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Хунань в центральном Китае превысил 539 млрд юаней (около $84,65 млрд) за первые 11 месяцев 2021 года, увеличившись на 26,5% в годовом исчислении, при этом показатели превышают общий объем 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Чанша, Китай Ken Marshall

Экспорт превысил 377,1 млрд юаней, а импорт достиг примерно 161,9 млрд юаней, увеличившись на 32,5% и 14,3%, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно таможенным данным столицы провинции города Чанша.

За этот период Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) оставалась крупнейшим торговым партнером Хунани, объем торговли с которой достиг 85,2 млрд юаней, увеличившись на 18,2% в годовом исчислении. Между тем, товарооборот провинции с Соединенными Штатами вырос на 65,4% в годовом исчислении и достиг 74,3 млрд юаней.

За этот период на долю частных предприятий приходилось 77,4% внешней торговли провинции. Основной экспорт включал механическую и электротехническую продукцию, в то время как импорт железорудных песков и сои демонстрировал устойчивый рост.