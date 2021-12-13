Омск, 13 декабря, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Ночью 14 декабря в Омской области ожидается −16…−21 °С, при прояснении −24…−29 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

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Прогнозируется погода без существенных осадков, по северной половине местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный, западный 3−8 м/с.

Днём 14 декабря в регионе местами ожидается небольшой снег. Температура −9…−14 °С. Ветер юго-западный 5−10 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края, в Хакасии и Туве сохранится гололедица.

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