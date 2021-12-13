Магадан, , 04:15 — REGNUM В министерстве природных ресурсов и экологии Магаданской области подвели итоги работы недропользователей за 11 месяцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе правительства региона.

Добыча золота Iamgold

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Всего добыто 48,4 тонны золота и 615,0 тонн серебра.

Отмечается, что добыча золота по отношению к аналогичному периоду 2020 года увеличена на 1,77 тонны.

Добыча серебра по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличена на 80,61 тонны за счет наращивания объемов добычи на месторождении Перевальное и ввода в эксплуатацию месторождения Приморское (объекты АО «Полиметалл»).

Добыча драгоценных металлов в отчетном периоде 2021 года недропользователями Колымы производилась из рудных и россыпных месторождений. Добыча россыпного золота в области составила 18,77 тонны.

Добыча рудного золота в области за 11 месяцев составила 29,62 тонны.

Попутно с драгметаллами добывались свинец, цинк и медь.

За 11 месяцев 2021 года добыча свинца составила 4817,7 тонны, цинка — 5298,1 тонны, меди — 438,9 тонны.

В общей сложности добычей драгметаллов в Магаданской области занимается 109 недропользователей, примерно еще столько же предприятий владеют поисковыми лицензиями и должны осуществлять геологоразведку. В минприроды намерены начать следующий год со встреч с недропользователями для определения дальнейших перспектив по разработке недр Магаданской области.

«Судя по исторической справке, у нас второй результат в послевоенной истории. Впервые за последние годы остановилось падение и есть небольшой рост по серебру», — сказал губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, Баимское месторождение на Чукотке, возможно, является крупнейшим в мире по совокупным запасам золота и меди. Об этом 2 декабря заявил председатель правления KAZ Minerals PLC Олег Новачук на встрече с президентом России Владимиром Путиным.