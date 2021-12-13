Пекин, 13 декабря, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Курьерский сектор Китая в этом году установил новый рекорд, обработав более 100 млрд посылок по состоянию на 8 декабря, что является самым высоким показателем в мире восьмой год подряд, сообщило Государственное почтовое бюро КНР, передает агентство Синьхуа.

Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж.Владимир Попов. 1980. СССР Почта

По словам официального представителя бюро Чэнь Кая, этот сектор способствовал рекордному объему продаж в сфере розничной онлайн-торговли, сельскохозяйственной продукции и трансграничной электронной коммерции, а также промышленному производству. Курьерские службы достигли почти всех населенных пунктов Китая и быстро распространяются на деревни, добавляя более 200 000 рабочих мест каждый год, сказал Чэнь.

Поставки в сельские районы и из них расширились в 2021 году, что отражает растущую роль сектора в содействии экономическому обороту и оживлению сельских районов. Каждый день в сельские районы отправляется около 100 млн посылок, поскольку сельскохозяйственная продукция поставляется городским домохозяйствам.

В настоящее время в Китае насчитывается восемь зарегистрированных курьерских фирм, три из которых обрабатывают более 10 млрд посылок и получают более 100 млрд юаней (около $15,7 млрд) в год, по данным бюро.