Цзинань, Китай, 13 декабря, 2021, 04:06 — ИА Регнум. Компании Boeing и Taikoo (Shandong) Aircraft Engineering Co. Ltd. (STAECO) расширят мощности для переоборудованного грузового самолета Boeing 737−800 (BCF) в Китае, объявил Boeing China, передает агентство Синьхуа.

Boeing 737

В 2022 году Boeing добавит две линии по переоборудованию самолетов 737−800 BCF на заводе STAECO в городе Цзинане провинции Шаньдун на востоке Китая, что станет новым шагом для удовлетворения растущего спроса на переоборудованные грузовые суда, говорится в сообщении Boeing China.

Две новые линии начнут работы по переоборудованию пассажирских самолетов в грузовые соответственно в первом квартале и к середине 2022 года. Когда обе новые линии будут введены в эксплуатацию, у STAGE будет семь линий преобразования, ориентированных на 737−800 BCF.

737−800BCF — это узкофюзеляжная модель грузового судна, которая получила более 200 заказов и обязательств от 19 клиентов по всему миру.

По прогнозам Boeing, в течение следующих 20 лет потребуется переоборудование 1720 грузовых судов. Среди них 1200 будут узкофюзеляжными переоборудованными грузовыми судами, на которые приходится 40% спроса со стороны азиатских перевозчиков.