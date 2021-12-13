Красноярск, 13 декабря, 2021, 04:05 — ИА Регнум. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края, в Хакасии и Туве 13 декабря сохранится гололедица. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

Кроме того, по данным синоптиков, 13 декабря в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Читайте также: Рабочая неделя в Новосибирской области начнётся с морозов