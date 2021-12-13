Пекин, 13 декабря, 2021, 04:03 — ИА Регнум. Нехватка контейнеров, которая в последнее время охватила Китай, постепенно уменьшилась на фоне многочисленных мер, принятых государственными органами и предприятиями для увеличения поставок и обеспечения бесперебойного потока товаров, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

Грузооборот портов Китая за первые 10 месяцев составил 12,87 млрд тонн, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период объем контейнерных перевозок достиг 235 млн единиц в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), увеличившись на 8,4% в годовом исчислении.

В рамках скоординированных действий правительства, возглавляемых Министерством транспорта КНР, китайский государственный судоходный гигант COSCO в марте отправил 13 469 пустых контейнеров обратно во внутренние порты, утолив «жажду контейнеров» в стране.

Поставки новых контейнеров также были увеличены за счет того, что производители контейнеров ускорили производство. В сентябре ежемесячные производственные мощности по производству контейнеров в Китае выросли с 200 000 TEU до рекордного уровня в 500 000 TEU, при этом запасы новых контейнеров, произведенных крупными производителями, превысили 400 000 TEU, показали официальные данные.

Бесперебойный поток грузов, основанный на цифровой трансформации портов Китая, также помог облегчить нехватку контейнеров. Данные показали, что в настоящее время в Китае имеется 10 автоматизированных контейнерных терминалов, а еще семь находятся в стадии строительства, и оба показателя занимают первое место в мире.

Общий объем импорта и экспорта Китая увеличился на 22,2% в годовом исчислении до 31,67 трлн юаней (около $4,97 трлн) за первые 10 месяцев, при этом экспорт вырос на 22,5%, показали таможенные данные.