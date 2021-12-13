Южно-Сахалинск, 13 декабря, 2021, 03:52 — ИА Регнум. На Сахалине с севшего на мель в районе порта Холмск китайского сухогруза «Xing Yuan» производится откачка дизтоплива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Gerry Wood На мели

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11 декабря специалисты перекачали с судна 4 кубометра дизельного топлива.

Удалось установить, что утечек топлива нет. Оно имеется на борту в запасе более 100 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 7 декабря завершилась эвакуация экипажа с сухогруза Xing Yuan, который сел на мель в порту Холмск.