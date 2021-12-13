Маскат, 13 декабря, 2021, 03:49 — ИА Регнум. Новые требования для посещения мечетей, свадеб и крупных мероприятий вводят в рамках борьбы с коронавирусом власти Омана. Основным требованием является наличие у посетителей двух прививок от COVID-19. Об этом сказано в распространённом 12 декабря постановлении оманского верховного комитета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Оман

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Заполняемость в мечетях, на конференциях, в свадебных залах и на всех крупных мероприятиях, связанных с присутствием большого количества людей, не должна превышать 50%. При этом все участники мероприятия старше 18 лет должны быть привиты двумя компонентами любой разрешённой в Омане вакцины. Также отмечается, что обязательно соблюдать дистанцию и носить защитные маски.

В стране в настоящее время объявлена кампания по ревакцинации населения. В ближайшее время будет объявлен план и целевые группы для получения бустерных доз. В Омане на сегодняшний день можно привиться вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac и российской вакциной «Спутник V».

Ранее ИА REGNUM сообщало об одобрении властями Омана российской вакцины «Спутник V».