Южно-Сахалинск, 13 декабря, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Сахалин 13 декабря оказался под воздействием очередного снежного циклона. В 13 районах области спасатели объявили экстренные предупреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

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По данным Сахалинского управления Росгидромета, в Александровск-Сахалинском, Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Холмском, Невельском, Корсаковском и Анивском районах пройдёт снег, местами сильный. Ветер прогнозируется с порывами до 11−16 м/с, а на побережье до 24 м/с.

В Южно-Курильском и Курильском районах также пройдёт снег. Во второй половине дня 13 декабря ожидается сильные ветер — 25−28 м/с.

Из-за погодных условий с 06:00 по местному времени 13 декабря закрыта паромная переправа Ванино — Холмск.

Как сообщало ИА REGNUM, в албанском городе Влёра запретили выход в море рыболовных судов из-за погодных условий. Шторм и ветер скоростью до 75 километров в час мешает пришвартовываться судам.