Кейптаун, , 03:19 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано сейсмологами у побережья Южно-Африканской Республики. Об этом 13 декабря сообщает геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

Подземные толчки были зарегистрированы в 01:11 мск, эпицентр располагался в 2134 км от города Кейптауна (проживает около 3 млн 433 тыс. человек). Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,7, которое произошло в Чили.

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