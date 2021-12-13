Саратов, 13 декабря, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Арбитраж Саратовской области удовлетворил иск областной прокуратуры к ПАО «Тантал», которое выполняло заказ Минпромторга РФ. За нарушение законодательства в сфере государственного оборонного заказа с саратовского предприятия взыскали 23,3 млн рублей ущерба. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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В основе иска лежал контракт от декабря 2017 года на 95 млн рублей, в рамках которого подрядчик должен был выполнить опытно-конструкторскую работу для разработки и серийного производства магнетрона импульсного действия. Реализация контракта проходила в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Прокуратурой Саратовской области «выявлен факт срыва исполнения ПАО «Тантал» государственного контракта, заключенного в рамках государственного оборонного заказа, в результате которого Российской Федерации причинён ущерб». Первый и второй этапы работ были выполнены в срок. Проверка показала, что аванс в 23,3 млн рублей, выделенный на третий этап, расходовался компанией не на цели контракта, а на погашение долгов, в том числе перед поставщиками коммунальных услуг. На средства аванса между тем должны были закупить комплектующие и расходные материалы для изготовления опытных образцов, но этого не было сделано. Это и стало основанием для иска.

Помимо ущерба, ПАО должно будет выплатить 139 тыс. рублей госпошлины. Исполнительные листы выдадут после вступления вердикта в законную силу.

Напомним, компания «Тантал», учрежденная в 1993 году, работает в сфере производства электроники для гражданской авиации, космической связи и оборонного комплекса. ПАО было признано банкротом в июле 2021 года. Среди акционеров общества на осень 2020 года числился председатель совета директоров Александр Ляшенко, имевший свыше 19% акций.

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