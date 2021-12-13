Москва, , 02:53 — REGNUM Компания «Маркет.Операции» из дивизиона «Яндекса», созданная в середине агвгуста 2021 года, трижды за это время была проверена Госинспекцией труда Москвы. По результатам двух проверок ООО получило предостережения за то, что нарушало трудовое законодательство, а третья проверка — в стадии завершения. Судя по данным ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», компании дивизиона часто являются нарушителями трудовых прав своих работников, передаёт ИА REGNUM.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

ООО «Маркет.Операции» было учреждено 13 августа 2021 года с основным видом деятельности — складирование и хранение. Директор — Екатерина Звонкова. Уставный капитал — 11 млн рублей, владелец — ООО «Яндекс», принадлежащее нидерландским офшорам.

С 6 по 31 декабря 2021 года компанию проверят внепланово. Проверка будет документарной, а проверяется соблюдение ст. 136 Трудового кодекса РФ — «порядок, место и сроки выплаты заработной платы». До этого компания в ноябре 2021 года получила два предостережения за «нарушения учета и передачи данных для начисления пособия по временной нетрудоспособности» и «нарушения порядка предоставления работникам перерыва для отдыха и питания».

Напомним, к дивизиону «Яндекса» имеют многочисленные претензии как работники и потребители, так и надзорные органы. В частности, ФАС инициировала в отношении ООО «Яндекс» антимонопольное расследование, а в двух регионах попытались через суд запретить «Яндекс.Такси» передавать заказы лицам, у которых нет соответствующих разрешений.

Бенефициаром дивизиона называют семью олигарха Аркадия Воложа, который обзавёлся паспортами Мальты в 2018 году. В России IT-гигант работает через цепочки иностранных юрлиц и офшоры, что не помешало одному из министерств включить его в список системообразующих для России.

Читайте также: «Яндекс» прячёт офшорные «хвосты» в цепочке юрлиц?

А также: Следы ведут в офшоры — миллиарды «Яндекса» и скандал с ФАС