Москва, 13 декабря, 2021, 02:53 — ИА Регнум. Компания «Маркет.Операции» из дивизиона «Яндекса», созданная в середине агвгуста 2021 года, трижды за это время была проверена Госинспекцией труда Москвы. По результатам двух проверок ООО получило предостережения за то, что нарушало трудовое законодательство, а третья проверка — в стадии завершения. Судя по данным ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», компании дивизиона часто являются нарушителями трудовых прав своих работников, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

ООО «Маркет.Операции» было учреждено 13 августа 2021 года с основным видом деятельности — складирование и хранение. Директор — Екатерина Звонкова. Уставный капитал — 11 млн рублей, владелец — ООО «Яндекс», принадлежащее нидерландским офшорам.

С 6 по 31 декабря 2021 года компанию проверят внепланово. Проверка будет документарной, а проверяется соблюдение ст. 136 Трудового кодекса РФ — «порядок, место и сроки выплаты заработной платы». До этого компания в ноябре 2021 года получила два предостережения за «нарушения учета и передачи данных для начисления пособия по временной нетрудоспособности» и «нарушения порядка предоставления работникам перерыва для отдыха и питания».

Напомним, к дивизиону «Яндекса» имеют многочисленные претензии как работники и потребители, так и надзорные органы. В частности, ФАС инициировала в отношении ООО «Яндекс» антимонопольное расследование, а в двух регионах попытались через суд запретить «Яндекс.Такси» передавать заказы лицам, у которых нет соответствующих разрешений.

Бенефициаром дивизиона называют семью олигарха Аркадия Воложа, который обзавёлся паспортами Мальты в 2018 году. В России IT-гигант работает через цепочки иностранных юрлиц и офшоры, что не помешало одному из министерств включить его в список системообразующих для России.

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