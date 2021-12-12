Вашингтон, 13 декабря, 2021, 02:47 — ИА Регнум. Экс-глава национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро отказался сотрудничать со специальным комитетом Конгресса США, выясняющим, допустила ли ошибки в борьбе с пандемией коронавируса администрация экс-американского лидера Дональда Трампа. Об этом 12 декабря сообщила телекомпания NBC.

Whitehouse.gov Питер Наварро

Спецкомитет палаты представителей Конгресса направил в ноябре повестку Наварро с требованием предоставить до 8 декабря документы и ответить на ряд вопросов законодателей к 15 декабря. Наварро ответил отказом, сославшись на указание от Трампа не раскрывать информацию, касающуюся работы предыдущей администрации Белого дома. Наварро рекомендовал конгрессменам обратиться по данному вопросу к адвокатам экс-президента.

В комитете считают отказ Наварро неправомерным и продолжают настаивать на выполнении запроса. Члены комитета считают, что Наварро мог давать рекомендации Белому дому по поводу закупок медицинских препаратов и оборудования во время пандемии.

Напомним, комитет, выясняющий, не было ли допущено ошибок администрацией экс-президента США Трампа во время пандемии, был создан в 2020 году. Члены комитета выясняют, следовала ли администрация экс-президента Трампа рекомендациям специалистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что комитет Конгресса США вызвал на слушания шестерых экс-помощников Трампа.