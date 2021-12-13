Сеул, , 01:54 — REGNUM 12 января 2022 года компьютерная игра в жанре королевской битвы PUBG: Battlegrounds перейдет на условно-бесплатную модель распространения. Об этом разработчики шутера объявили 9 декабря на церемонии The Game Awards 2021.

PUBG Скриншот с YouTube

Подробности о переходе PUBG: Battlegrounds на условно-бесплатную модель будут опубликованы разработчиками в ближайшие две-три недели.

Ранее сообщалось, что продажи PUBG превысили 75 миллионов евро.

PlayerUnknown’s Battlegrounds вышла в релиз 23 марта 2017 года и течение нескольких первых месяцев игру приобрели более 13 миллионов пользователей. На данный момент игра входит в топ-5 игр Steam Charts по количеству игроков за 24 часа. Также PUBG принадлежит рекорд по количеству одновременных игроков среди всех игр Steam (3,3 миллиона игроков).