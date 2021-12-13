Токио, , 01:43 — REGNUM 9 декабря в Microsoft Theatre в Лос-Анджелесе (США) во время церемонии The Game Awards 2021 показали сюжетный трейлер игры Elden Ring, разрабатываемой японской компанией FromSoftware под руководством Хидэтаки Миядзаки, работавшего ранее над серией игр Dark Souls, а также играми Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

Dark Souls 3 Скриншот с YouTube

Сама игра Elden Ring был анонсирована 9 июня 2019 года, а релиз запланирован на 25 февраля 2022-го года. Игра будет поддерживаться на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Ранее сообщалось, что разработка Elden Ring началась еще в 2017-м году после завершения работы над дополнениями к Dark Souls 3.