Лондон, , 01:27 — REGNUM 7 декабря продюсер бондианы Барбара Брокколи заявила, что роль Джеймса Бонда по-прежнему должен играть мужчина: «Полагаю, следующим Бондом тоже будет мужчина, потому что мне кажется, что этого персонажа не должна играть женщина. Я поддерживаю создание женский персонажей, но не считаю, что актрисам следует давать роли, предназначенные для мужчин. Чувствуется определенная нехватка качественных женский ролей, и лично для меня очень важно, чтобы мы снимали фильмы для женин и о женщинах. Бондом же должен быть британец, а британцем может быть актер любой этнической группы», — цитирует брокколи издание The Hollywood Reporter.

Джеймс Бонд Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2020. Великобритания — США

Премьер последней части бондианы «Не время умирать» с Дэниэлом Крэйгом в главной роли состоялась 30-го сентября 2021 года. Этот фильм стал для Крэйга последним, в котором он исполнил роль агента 007. В связи с этим создатели киноленты находятся в поиске нового исполнителя главной роли.

Ранее сообщалось, что роль нового Джеймса Бонда может исполнить актриса Лашана Линч, которая уже исполняла роль агент 007 в последнем фильме.