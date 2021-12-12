Лондон, 13 декабря, 2021, 01:18 — ИА Регнум. 12 декабря стриминговый сервис Netflix опубликовал новый отрывок из второго сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак». В ролике показаны тренировки одной из главных героинь сериала Цири, роль которой исполнила Фрейя Аллан.

Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак» Ведьмак

Ранее сообщалось, что премьера новых серий «Ведьмака» запланирована на 17 декабря 2021 года. Критики отметили, что второй сезон является большим прогрессом после первого.

Премьера первого сезона состоялась 20 декабря 2019 года на платформе Netflix. Главную роль сыграл британский актер Генри Кавилл («Лига справедливости» Зака Снайдера, «Агенты А.Н.К.Л.», «Миссия невыполнима: Последствия»).