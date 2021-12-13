Младжан Джорджевич, 13 декабря 2021, 07:25 — REGNUM Президента Сербии Александра Вучича привели к власти в 2012 году его западные наставники, Германия и США, чтобы он решил несколько основных задач. Во-первых, он должен был обеспечить государственность так называемого «Косово», которая могла бы стать полноценной лишь с принятием лжегосударства в Организацию Объединенных Наций или путем объединения с Албанией и создания так называемой «Великой Албании». Во-вторых, Вучичу необходимо было обеспечить членство Черногории в НАТО и помочь его партнеру Мило Джукановичу оставаться у власти как можно дольше. В-третьих, он должен был обеспечить унитаризацию Боснии и Герцеговины и ее неизбежное вступление в НАТО, чтобы оно стало единственным логическим путем и для Сербии. Наконец, главная цель западных спонсоров Вучича — полностью уничтожить влияние России на Балканах.

Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Иван Шилов © ИА REGNUM

В течение почти десяти лет Вучич реализовывал эти интересы: кроме здравоохранения и образования, он полностью вывел все элементы сербской государственности из Косово и Метохии посредством ряда договоров. На недавнем совместном заседании правительства Албании и «правительства Косово» было подписано 13 соглашений, которые представляют собой огромные шаги на пути к созданию Великой Албании, и никакой реакции со стороны Вучича не последовало.

Все это Вучич делает, сидя на нескольких стульях: на американском, немецком, французском, китайском или российском, в зависимости от того, что ему нужно в данный момент. Последний для него наиболее важен, прежде всего для того, чтобы заручиться поддержкой избирателей на внутреннем уровне. Любая его фотография с президентом России Владимиром Путиным или министром иностранных дел Сергеем Лавровым в глазах преимущественно русофильского электората в Сербии означает российскую поддержку власти Вучича. Все это терпели западные страны, поскольку до сих пор он успешно удовлетворял интересы каждой из них.

Однако некоторые важные моменты явно меняются. Самое главное: геостратегический и геополитический защитник не только Александра Вучича, но и других криминальных режимов на Балканах — Ангела Меркель уходит с политической сцены. Основные рычаги управления берут в свои руки США, где к власти вернулась администрация Байдена, люди которой изначально и помогли становлению режима Вучича. Так и пришло время Вучичу выполнить все данные им обещания. Вот почему очень скоро на Балканы будет отправлена серьезная команда ястребов — от Кристофера Хилла, будущего посла США в Сербии, до Габриэля Эскобара, специального посланника Байдена на Балканах, и Мэтью Палмера, влиятельного заместителя помощника госсекретаря. Поэтому не удивляют заявления некоторых СМИ о том, что Эскобар уже шантажировал Вучича публикацией записей общения его сына Данило с известными сербскими преступниками из клана арестованного наркобарона Велько Беливука, а также, возможно, включением его брата Андрея в список американских санкций.

Габриэль Эскобар
Габриэль Эскобар
State.gov

Ситуация в Боснии и Герцеговине также осложняет жизнь Вучича. Он пообещал Западу устранить местного сербского лидера Милорада Додика именно потому, что Додик представляет собой главный барьер на пути дальнейшей унитаризации страны и её вступления в НАТО. Вучич декларативно поддерживает Додика, но финансирует его противников за его спиной.

Москве эта игра не неизвестна, и становится все понятнее, что она не совершит новую ошибку наподобие черногорской, когда Мило Джуканович, изображая из себя большого друга России, в то же время вводил санкции против неё и вёл страну в НАТО. Об этом российское руководство дало Вучичу знать, пригласив Додика в Москву всего через несколько дней после его визита. По имеющейся информации, во время встречи Владимир Путин пообещал оказать Республике Сербской всевозможную поддержку — от политической и экономической до военной. Это была пощечина Вучичу, который уже выступил и против Додика, и против России, приняв Кристиана Шмидта, незаконно назначенного (западными послами) Верховного представителя в БиГ, который не признан ни Республикой Сербской, ни Россией.

Все это лишь часть ножа Вучича, вставленного в спину России. В то время, когда против России ведется безжалостная кампания в СМИ по украинскому вопросу, когда формируется откровенно антироссийская коалиция и когда ей угрожают санкциями, Вучич должен решить, на чьей стороне он окажется. В России, по всей видимости, понимают это, и поэтому Вучичу не позволили подписать долгосрочный контракт на поставки газа. В отличие, скажем, от Венгрии, подписавшей 15-летний договор, Вучич «победоносно» вернулся в Сербию с контрактом всего на шесть месяцев. Вот почему директор сербской компании по поставке газа «Србиягас» Душан Баятович уже несколько дней безуспешно пытается организовать встречу с Алексеем Миллером.

Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи
Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи
Kremlin.ru

Соединенные Штаты в то же время не сидят сложа руки: только что был опубликован список санкций США, в который вошли два главных человека Вучича в Косово и Метохии — «бизнесмен» Звонко Веселинович и Милан Радойчич, вице-президент «Сербского списка» — правящей от имени Вучича партии на севере Косово и Метохии. В списке санкций упоминаются ряд компаний и связанных с ними лиц, обвинения в незаконном обороте наркотиков и оружия, а также возможное участие в организации убийства Оливера Ивановича, бывшего политического лидера сербов в Косово и Метохии и оппонента «Сербского списка». Он был убит неизвестным преступником 16 января 2018 года после жестокой кампании, которую против него вели белградские проправительственные СМИ. Таким образом, и Веселинович, и Радойчич могут быть опасными свидетелями против Вучича.

Ситуация внутри Сербии складывается не в пользу режима. В течение последних 10 лет Вучич вместе со своим окружением разграбил Сербию, взял под контроль все рычаги власти, средства массовой информации, сектор безопасности и даже мафию и полностью криминализировал всё общество. Однако, казалось бы, не столь важный вопрос защиты окружающей среды вывел на улицы десятки тысяч человек. Сербский народ массово встал на передний край борьбы с открытием литиевого рудника в Сербии, который Вучич пообещал своим западным наставникам (и даже Ангеле Меркель во время её последнего визита) ради сохранения власти, блокируя дороги по всей стране. Пытаясь ответить, Вучич убрал полицию с улиц и вывел туда преступников, вооруженных дубинками и молотками, которые должны были запугать протестующих. Произошло обратное: люди решительно выступили против и вынудили Вучича отступить, а членов его партии вступить в конфликт друг с другом.

Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии
Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии
(сс) Hermann Luyken

Все это происходит в преддверии президентских, парламентских и белградских муниципальных выборов, намеченных на 3 апреля. Перед этим на 16 января назначен референдум об изменении Конституции Сербии. После недавнего изменения Закона о референдуме, отменившего 50-процентный порог явки, на этом и других будущих референдумах (к примеру, о признании Косово, членстве Сербии в НАТО или ЕС) смогут проголосовать всего несколько людей, и это решение будет обязательным для всех в Сербии. При всей степени контроля властей над СМИ, это значительно увеличило возможности для манипуляций Вучича. Оба предстоящих голосования будут непредсказуемыми, но не с точки зрения результатов, а с точки зрения их проведения. Все больше и больше информации поступает о том, что ни референдум, ни выборы не состоятся, так как народ этому помешает.

В этой ситуации, когда Вучич напуган и прижат к стене, возможен любой сценарий — вплоть до гражданского конфликта. Поэтому, предчувствуя подобные события, наше движение «Освобождение» еще в сентябре предложило план выхода из кризиса. План предполагает прежде всего увольнение и отставку Вучича по ранее указанным причинам. Согласно Конституции Сербии, его заменит нынешний председатель сербского парламента Ивица Дачич, который вместе с экспертным правительством технического характера создаст условия для проведения свободных выборов в Сербии, первых с 2012 года. Наконец, специальный прокурор по политическим преступлениям расследует все злоупотребления нынешнего правительства и привлечет к ответственности всех, кто нарушил Конституцию и законы Сербии.

Ивица Дачич
Ивица Дачич
Marc Müller. MSC

Пока наше предложение не было принято ни правительством, ни оппозицией, а лишь подверглось атакам в СМИ. Время покажет, стали ли и те, и другие соучастниками дальнейшего разрушения сербского общества. Мы, с другой стороны, чисты как перед собой, так и перед Богом.