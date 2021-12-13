13 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

Младжан Джорджевич, , 07:25 — REGNUM Президента Сербии Александра Вучича привели к власти в 2012 году его западные наставники, Германия и США, чтобы он решил несколько основных задач. Во-первых, он должен был обеспечить государственность так называемого «Косово», которая могла бы стать полноценной лишь с принятием лжегосударства в Организацию Объединенных Наций или путем объединения с Албанией и создания так называемой «Великой Албании». Во-вторых, Вучичу необходимо было обеспечить членство Черногории в НАТО и помочь его партнеру Мило Джукановичу оставаться у власти как можно дольше. В-третьих, он должен был обеспечить унитаризацию Боснии и Герцеговины и ее неизбежное вступление в НАТО, чтобы оно стало единственным логическим путем и для Сербии. Наконец, главная цель западных спонсоров Вучича — полностью уничтожить влияние России на Балканах.

Президент Сербии Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

В течение почти десяти лет Вучич реализовывал эти интересы: кроме здравоохранения и образования, он полностью вывел все элементы сербской государственности из Косово и Метохии посредством ряда договоров. На недавнем совместном заседании правительства Албании и «правительства Косово» было подписано 13 соглашений, которые представляют собой огромные шаги на пути к созданию Великой Албании, и никакой реакции со стороны Вучича не последовало.

Все это Вучич делает, сидя на нескольких стульях: на американском, немецком, французском, китайском или российском, в зависимости от того, что ему нужно в данный момент. Последний для него наиболее важен, прежде всего для того, чтобы заручиться поддержкой избирателей на внутреннем уровне. Любая его фотография с президентом России Владимиром Путиным или министром иностранных дел Сергеем Лавровым в глазах преимущественно русофильского электората в Сербии означает российскую поддержку власти Вучича. Все это терпели западные страны, поскольку до сих пор он успешно удовлетворял интересы каждой из них.

Однако некоторые важные моменты явно меняются. Самое главное: геостратегический и геополитический защитник не только Александра Вучича, но и других криминальных режимов на Балканах — Ангела Меркель уходит с политической сцены. Основные рычаги управления берут в свои руки США, где к власти вернулась администрация Байдена, люди которой изначально и помогли становлению режима Вучича. Так и пришло время Вучичу выполнить все данные им обещания. Вот почему очень скоро на Балканы будет отправлена серьезная команда ястребов — от Кристофера Хилла, будущего посла США в Сербии, до Габриэля Эскобара, специального посланника Байдена на Балканах, и Мэтью Палмера, влиятельного заместителя помощника госсекретаря. Поэтому не удивляют заявления некоторых СМИ о том, что Эскобар уже шантажировал Вучича публикацией записей общения его сына Данило с известными сербскими преступниками из клана арестованного наркобарона Велько Беливука, а также, возможно, включением его брата Андрея в список американских санкций.

Габриэль Эскобар State.gov

Ситуация в Боснии и Герцеговине также осложняет жизнь Вучича. Он пообещал Западу устранить местного сербского лидера Милорада Додика именно потому, что Додик представляет собой главный барьер на пути дальнейшей унитаризации страны и её вступления в НАТО. Вучич декларативно поддерживает Додика, но финансирует его противников за его спиной.

Москве эта игра не неизвестна, и становится все понятнее, что она не совершит новую ошибку наподобие черногорской, когда Мило Джуканович, изображая из себя большого друга России, в то же время вводил санкции против неё и вёл страну в НАТО. Об этом российское руководство дало Вучичу знать, пригласив Додика в Москву всего через несколько дней после его визита. По имеющейся информации, во время встречи Владимир Путин пообещал оказать Республике Сербской всевозможную поддержку — от политической и экономической до военной. Это была пощечина Вучичу, который уже выступил и против Додика, и против России, приняв Кристиана Шмидта, незаконно назначенного (западными послами) Верховного представителя в БиГ, который не признан ни Республикой Сербской, ни Россией.

Все это лишь часть ножа Вучича, вставленного в спину России. В то время, когда против России ведется безжалостная кампания в СМИ по украинскому вопросу, когда формируется откровенно антироссийская коалиция и когда ей угрожают санкциями, Вучич должен решить, на чьей стороне он окажется. В России, по всей видимости, понимают это, и поэтому Вучичу не позволили подписать долгосрочный контракт на поставки газа. В отличие, скажем, от Венгрии, подписавшей 15-летний договор, Вучич «победоносно» вернулся в Сербию с контрактом всего на шесть месяцев. Вот почему директор сербской компании по поставке газа «Србиягас» Душан Баятович уже несколько дней безуспешно пытается организовать встречу с Алексеем Миллером.

Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи Kremlin.ru

Соединенные Штаты в то же время не сидят сложа руки: только что был опубликован список санкций США, в который вошли два главных человека Вучича в Косово и Метохии — «бизнесмен» Звонко Веселинович и Милан Радойчич, вице-президент «Сербского списка» — правящей от имени Вучича партии на севере Косово и Метохии. В списке санкций упоминаются ряд компаний и связанных с ними лиц, обвинения в незаконном обороте наркотиков и оружия, а также возможное участие в организации убийства Оливера Ивановича, бывшего политического лидера сербов в Косово и Метохии и оппонента «Сербского списка». Он был убит неизвестным преступником 16 января 2018 года после жестокой кампании, которую против него вели белградские проправительственные СМИ. Таким образом, и Веселинович, и Радойчич могут быть опасными свидетелями против Вучича.

Ситуация внутри Сербии складывается не в пользу режима. В течение последних 10 лет Вучич вместе со своим окружением разграбил Сербию, взял под контроль все рычаги власти, средства массовой информации, сектор безопасности и даже мафию и полностью криминализировал всё общество. Однако, казалось бы, не столь важный вопрос защиты окружающей среды вывел на улицы десятки тысяч человек. Сербский народ массово встал на передний край борьбы с открытием литиевого рудника в Сербии, который Вучич пообещал своим западным наставникам (и даже Ангеле Меркель во время её последнего визита) ради сохранения власти, блокируя дороги по всей стране. Пытаясь ответить, Вучич убрал полицию с улиц и вывел туда преступников, вооруженных дубинками и молотками, которые должны были запугать протестующих. Произошло обратное: люди решительно выступили против и вынудили Вучича отступить, а членов его партии вступить в конфликт друг с другом.

Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии (сс) Hermann Luyken

Все это происходит в преддверии президентских, парламентских и белградских муниципальных выборов, намеченных на 3 апреля. Перед этим на 16 января назначен референдум об изменении Конституции Сербии. После недавнего изменения Закона о референдуме, отменившего 50-процентный порог явки, на этом и других будущих референдумах (к примеру, о признании Косово, членстве Сербии в НАТО или ЕС) смогут проголосовать всего несколько людей, и это решение будет обязательным для всех в Сербии. При всей степени контроля властей над СМИ, это значительно увеличило возможности для манипуляций Вучича. Оба предстоящих голосования будут непредсказуемыми, но не с точки зрения результатов, а с точки зрения их проведения. Все больше и больше информации поступает о том, что ни референдум, ни выборы не состоятся, так как народ этому помешает.

В этой ситуации, когда Вучич напуган и прижат к стене, возможен любой сценарий — вплоть до гражданского конфликта. Поэтому, предчувствуя подобные события, наше движение «Освобождение» еще в сентябре предложило план выхода из кризиса. План предполагает прежде всего увольнение и отставку Вучича по ранее указанным причинам. Согласно Конституции Сербии, его заменит нынешний председатель сербского парламента Ивица Дачич, который вместе с экспертным правительством технического характера создаст условия для проведения свободных выборов в Сербии, первых с 2012 года. Наконец, специальный прокурор по политическим преступлениям расследует все злоупотребления нынешнего правительства и привлечет к ответственности всех, кто нарушил Конституцию и законы Сербии.

Ивица Дачич Marc Müller. MSC

Пока наше предложение не было принято ни правительством, ни оппозицией, а лишь подверглось атакам в СМИ. Время покажет, стали ли и те, и другие соучастниками дальнейшего разрушения сербского общества. Мы, с другой стороны, чисты как перед собой, так и перед Богом.