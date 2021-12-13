Вашингтон, , 00:58 — REGNUM Американский физики провели эксперимент и смогли добыть метан из алмаза и графита. Эксперимент был проведен в условиях, приближенных к земным недрам. Об этом эксперименте 10 декабря в журнале Nature Communications вышла статья. Также сообщается, что главной целью эксперимента было доказать, что любое вещество, содержащее углерод, можно превратить в метан.

Алмаз gr8effect

Группа ученых под руководством Мириама Пенья-Альвареса проследили за тем, как графит, а алмаз разлагаются и превращаются в метан. Для этого им понадобился пресс для создания очень высокого давления (ячейка с алмазной наковальней) для создания условий, приближенных к условиям на глубине 70 километров. После этого на ячейку с алмазной наковальней принялись нагнетать чистый водород температурой 300 градусов. Таким образом, группе ученых удалось создать условия, похожие на слой верхней мантии Земли. При таких условиях водород и алмаз за несколько секунд вступают в реакцию с образованием метана.