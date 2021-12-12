Вашингтон, 13 декабря, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Американские физики провели эксперимент и смогли добыть метан из алмаза и графита. Эксперимент был проведен в условиях, приближенных к земным недрам. Об этом эксперименте 10 декабря в журнале Nature Communications вышла статья. Также сообщается, что главной целью эксперимента было доказать, что любое вещество, содержащее углерод, можно превратить в метан.

gr8effect Алмаз

Группа ученых под руководством Мириама Пенья-Альвареса проследила за тем, как графит и алмаз разлагаются и превращаются в метан. Чтобы провести эксперимент им понадобился пресс, который нагнетал очень высокое давление (ячейка с алмазной наковальней) для создания условий, приближенных к условиям на глубине 70 километров. После этого в ячейку с алмазной наковальней нагнетали чистый водород температурой 300 градусов. Таким образом группе ученых удалось создать условия как в верхнем слое мантии Земли. При таких условиях водород и алмаз за несколько секунд вступают в реакцию с образованием метана.