Москва, , 00:52 — REGNUM Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. Об этом 13 декабря сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

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Как пояснил Володин, решение о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте стало результатом диалога Государственной Думы с правительством, с учётом мнений регионов и обращений граждан. Замечания были услышаны благодаря обратной связи с гражданами.

Володин напомнил также о словах президента России Владимира Путина о недопустимости опрометчивых решений и о необходимости изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей». Также российский лидер указал, что в данном вопросе важно «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем для наших граждан».

Спикер Госдумы уточнил, что вопрос о снятии с повестки рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте будет обсуждаться в понедельник, 13 декабря, на Совете Государственной Думы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 13 декабря в Госдуме состоится серия встреч представителей правительства России с депутатами всех пяти фракций по резонансным законопроектам о введении в России QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

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