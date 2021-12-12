Санкт-Петербург, 13 декабря, 2021, 00:37 — ИА Регнум. Сотрудники российской полиции нашли и задержали водителя такси, который в Петербурге в ходе конфликта зарезал одного пассажира такси и тяжело ранил другого. Злоумышленник, совершивший преступление поздно вечером 10 декабря, смог скрыться из Петербурга, но был обнаружен и задержан в Воронеже 12 декабря. Скоро его доставят в Петербург. По данным СМИ, подозреваемый является уроженцем Азербайджана.

Maarten Van Damme Нож

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в минувшую пятницу, 10 декабря, около 22:05 мск у дома 34 по ул. Ленсовета в Московском районе Петербурга припарковался автомобиль Hyundai Solaris. Из него вышли двое мужчин, а затем водитель, который с ножом в руках набросился на пассажиров. Вызванная скорая помощь забрала с места происшествия двоих пострадавших с множественными ножевыми ранениями, один из которых скончался, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Таксист скрылся, но полицейские быстро установили, что автомобиль принадлежит 28-летнему мужчине, проживающему в Петербурге.

«Была получена оперативная информация, что мужчина мог уехать в Воронеж к своим близким. Сразу же ориентировка на разыскиваемого была направлена воронежским коллегам с указанием возможных адресов его проживания. В результате 12 декабря 2021 года воронежские полицейские задержали подозреваемого водителя такси», — сообщили в пресс-службе петербургского Главка МВД.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска Петербурга выехали в Воронеж для доставления задержанного в город на Неве, где ему будет избрана мера пресечения.

По данным СМИ, конфликт между таксистом и пассажирами возник из-за того, что у последних не оказалось с собой наличных денег для оплаты проезда. Машина остановилась у магазина, и один из пассажиров пошел к банкомату, чтобы снять деньги, а второй оставался в такси. После того, как ушедший мужчина вернулся к машине, второй пассажир вышел, а таксист с ножом атаковал обоих. Погибший мужчина получил 17 ножевых ранений, второй потерпевший получил проникающее ранение в грудь.