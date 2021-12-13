Берн, , 00:29 — REGNUM Штамм «Омикрон» станет доминирующим в Швейцарии в начале 2022 года, вытеснив все другие штаммы, в том числе «Дельту». Такой прогноз сделала 12 декабря глава Федерального управления здравоохранения страны Анна Леви в интервью изданию Blick.

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Как пояснила Леви, судя по последним данным, штамм «Омикрон» научился обходить вакцинную защиту, если прививка была сделана давно, при этом он гораздо заразнее предыдущих вариантов коронавируса, включая штамм «Дельта». По прогнозам ведомства, штамм «Омикрон» станет доминирующим в стране в начале 2022 года, а, возможно, и раньше.

Леви отметила, что стране нужно подготовиться к тому времени, когда новый штамм станет доминирующим. Для этого важно погасить волну «Дельты» как можно быстрее, так как существует «риск чрезмерной загруженности отделений интенсивной терапии».

Ранее ИА REGNUM сообщало об ужесточении ограничительных мер в Швейцарии в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Введены санитарные паспорта, в общественных местах действует масочный режим.

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