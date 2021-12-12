Даллас, США, 13 декабря, 2021, 00:07 — ИА Регнум. 9 декабря в пресс-релизе аукционного дома в Далласе сообщили, что первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» в твердом переплете, датированное 1997 годом, было продано за 471 тысячу долларов. При этом стартовая цена составила 75 тысяч долларов. Эта сумма стала самой высокой для опубликованного художественного произведения с 2020 года.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень». Реж. Крис Коламбус. 2001. США — Великобритания Гарри Поттер

Ранее сервисом HBO Max была анонсирована премьера специального новогоднего эпизода «Возвращение в Хогвартс», которая запланирована на 1 января 2022 года.

По серии книг Джоан Роулинг «Гарри Поттер» была снята серия одноименных фильмов, насчитывающая восемь картин, а также спин-офф «Фантастические твари и где они обитают» и его сиквел «Фантастические твари: Преступление Грин-де-Вальда». Премьера третьей части «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора» запланирована на 6 апреля 2022 года.