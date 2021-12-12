Новый Орлеан, США, , 23:55 — REGNUM 2 декабря издание Hollywood Reporter сообщило, что студия Universal начнет работу над новой музыкальной экранизацией «Призрака оперы». Продюсером проекта назначен Джон Ледженд — обладатель премий «Грэмми», «Оскар», «Тони» и «Эмми».

Также сообщается, что сценарий для нового фильма напишет Джон Фуско, работавший над такими кинолентами, как «Перекресто», «Хижина», «В погоне за Бонни и Клайдом», а также над сериалом «Марко Поло». Сценарист намерен осовременить классическую историю и перенести действия из Парижа (Франция) в Новый Орлеан (США).

Первая экранизация «Призрака оперы» вышла еще в 1925-м году. Тогда это был немой хоррор с легендарным Лоном Чейни в главной роли.