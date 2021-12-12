Вашингтон, , 23:48 — REGNUM 12 декабря разработчики из студии Void Interactive объявили, что тактический шутер Ready or Not выйдет в раннем доступе до конца 2021 года. Также сообщается, что студия была вынуждена представить бета-версию, чтобы возобновить поток инвестиций со стороны спонсоров для продолжения разработки игры.

В игре будет присутствовать только английская озвучка. При этом интерфейс будет доступен на семи языках: русском, английском, итальянском, французском, испанском, немецком и китайском.

По данным, опубликованным в Steam, игра по системным требованиям будет схожа с другим проработанным тактическим шутером Rainbow Six: Siege от студии Ubisoft.