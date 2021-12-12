Абу-Даби, 12 декабря, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Стюарды отклонили протест команды Mercedes на результаты Гран-при Абу-Даби «Формулы-1», сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Morio «Формула-1»

Таким образом, пилот Red Bull Макс Ферстаппен сохранил завоёванное звание чемпиона мира.

В Mercedes пожаловались на процедуру рестарта гонки. По мнению команды, был нарушен пункт регламента, согласно которому в случае команды директора гонки к возвращению в один круг с лидерами за автомобилем безопасности гонка может быть возобновлена, если это сделают все пилоты. В ходе гонки вернуться в круг с лидерами позволили четырём пилотам.

Судьи решили, что гоночный директор FIA имеет все полномочия, чтобы руководить действиями автомобиля безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона 2021 года.

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