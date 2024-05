Лос-Анджелес, США, 12 декабря, 2021, 23:28 — ИА Регнум. 10 декабря студия Telltale Games пообещала поклонникам рассказать о деталях второй части серии игр The Wolf Among Us в одном из ближайших выпусков американского журнала Game Informer, который должен выйти в конце месяца. Также студия сообщила, что в выпуске будет много информации о предстоящих играх.

Jorge Figueroa Заставка Telltale Games

Первая часть серии игр The Wolf Among Us вышла в 2013-м году и получила большинство положительных отзывов критиков. В частности, на агрегаторе Metacritic игра получила 82 балла из 100.

На прошедшей церемонии The Game Awards 2021, которая прошла 9 декабря в Microsoft Theatre в Лос-Анджелесе, Telltale Games объявила о начале совместной работы с создателями Life is Strange над игрой по мотивам сериала «Пространство» 2015 года.