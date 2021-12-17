17 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 18:13 — REGNUM Видео допроса участников резонансной драки в подземном переходе на Комсомольской площади в Москве, на котором один из задержанных заявил о том, что его провоцировали, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 13 декабря в социальной сети Facebook.

Драка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Полиции уважение! Не просто оперативно задержали, а молниеносно задержали преступников!» — указывает Андрей Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что теперь за драки, которые были в России обыденностью, ждёт реальное наказание, а значит, пора менять отношение к подобному формату выяснения отношений.

«Не те времена наступили. За дешёвые понты на несколько лет хлебать баланду. Так что думайте, кто с битой выходит, либо с травматом, либо вот так — толпой на одного», — отмечает Виктор К.

Некоторые комментаторы отмечают, что какие бы причины ни были, нельзя преступать закон и избивать человека, пускай даже такого, который сам нарывается на рукоприкладство.

«Заставили его. Зубрить пора в школе, что за свои поступки отвечает каждый только сам. Только и слышно от подобных, что их кто-то провоцирует или доводит. А ты не ведись! И не будешь тогда в тюрьме сидеть», — обращается Анна Ф.

Часть людей полагает, что драка — это просто драка. Правоохранители должны выяснить все обстоятельства происшествия, и если выяснится, что избитый мужчина действительно провоцировал молодых людей, то не следует избирать в отношении драчунов излишне жёсткую меру наказания.

Полиция России Мвд.рф

«Если мужик здоровый первый стал задираться, естественно, что парни не смогли стерпеть такое. А в драке, известное дело, всё происходит в состоянии аффекта. Сейчас парней закатают по полной, под общее улюлюкание лишь за то, что они не хотели стерпеть оскорбление!» — считает Олег Т.

«Был бы этот избитый здоровяк был умным человеком, то не стал бы доводить дело до драки, а в спокойной дружелюбной манере успокоил бы парней. Он же, видимо, стал шугать их и рычать. Теперь их обвиняют в разбое, то есть эти мелкие выбрали самого большого мужика и решили на него напасть? Им заняться, что ли, нечем было? Бред» — поделился своим мнением Dmitriy S.

Ряд пользователей указывает на то, что в общественном поле за последнее время слишком часто возникали драки с участием представителей того или иного народа Российской Федерации, но на этот раз отметились представители титульной нации.

«Как оказалось, подобные отморозки есть не только среди представителей народов Кавказа, но и из других регионов Российской Федерации», — написал Муслим М.

Нашлись и те, кто отмечают, что больше всего внимание людей привлекают драки в замкнутых помещениях, а мордобой на свежем воздухе почему-то не вызывает такого резонанса в обществе.

Метро Mos.ru

«Я так понял, теперь каждую драку «под землёй» будут выносить на общегосударственное обсуждение? А драки у метро? Или драки на расстоянии 100 метров от метро? Может, не будем избирательностью заниматься?» — пишет Ahmad D.

Напомним, 11 декабря на сайте МВД РФ появилось видео допроса участников резонансной драки в подземном переходе на Комсомольской площади в Москве, на котором один из задержанных заявил о том, что его провоцировали.