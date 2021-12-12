Москва, 12 декабря, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Сын актера Максима Дрозда Егор попал в больницу с тяжелой травмой. Об этом 12 декабря сообщил сам актер на своей странице в соцсети Instagram.

Mos.ru Врачи

«Сын в больнице со сложной травмой, — написал Дрозд. — Прошу помолиться о выздоровлении и божьей помощи Егору».

Максим Дрозд не сообщил, что именно произошло с его сыном.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в столице РФ жестоко избили сына артиста Максима Дрозда.