Актер Максим Дрозд сообщил, что его сын попал в больницу с травмой
Москва, 12 декабря, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Сын актера Максима Дрозда Егор попал в больницу с тяжелой травмой. Об этом 12 декабря сообщил сам актер на своей странице в соцсети Instagram.
Mos.ru
Врачи
«Сын в больнице со сложной травмой, — написал Дрозд. — Прошу помолиться о выздоровлении и божьей помощи Егору».
Максим Дрозд не сообщил, что именно произошло с его сыном.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в столице РФ жестоко избили сына артиста Максима Дрозда.