Иерусалим, , 23:12 — REGNUM 12 декабря ученые из крупнейшего медцентра Израиля имени Хаима Шибы установили, что две дозы вакцины американской вакцины Pfizer не эффективны против «омикрон"-штамма коронавирусной инфекции. Также сообщается, что вакцинированные бустерной третьей дозой будут защищены от нового штамма вируса. Статью об исследовании опубликовал медицинский портал MedRxiv.

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В результате проведенных тестов израильские ученые установили, что эффективность вакцины после двух доз препарата составляет 22,5%. Также в исследовании сообщается, что сделанная прививка сможет защитить от тяжелого течения заболевания.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцины «Спутник V» против нового «омикрон"-штамма будет проверена в течение десяти дней. Об этом заявил директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.