Иерусалим, 12 декабря, 2021, 23:12 — ИА Регнум. 12 декабря ученые из крупнейшего медцентра Израиля имени Хаима Шибы установили, что две дозы вакцины американской вакцины Pfizer неэффективны против штамма «Омикрон» коронавирусной инфекции. Также сообщается, что вакцинированные бустерной третьей дозой будут защищены от нового штамма вируса. Статью об исследовании опубликовал медицинский портал MedRxiv.

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В результате проведенных тестов израильские ученые установили, что эффективность вакцины после двух доз препарата составляет 22,5%. Также в исследовании сообщается, что сделанная прививка сможет защитить от тяжелого течения заболевания.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма «Омикрон» будет проверена в течение десяти дней. Об этом заявил директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.