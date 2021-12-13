13 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 07:25 — REGNUM Информация на сайте правительства Соединённого Королевства о том, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс перед министерской встречей стран G7 призвала государства — члены «семёрки» выступить против «агрессоров», пытающихся «подорвать свободу», вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 12 декабря в социальной сети Facebook.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глава МИД Великобритании на танке у российской границы… кого сейчас рождает европейская политика? Кругом одни клоуны. И они при этом ещё призывают бороться против агрессоров. Ударьте сами себя по щеке, может быть, дойдёт», — предполагает Лидия Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что если Великобритания действительно собирается бороться с агрессорами, то ей придётся начать это делать с самой себя. Поэтому, подозревают граждане, данная инициатива будет вывернута наизнанку, её применят против неугодных.

«Что-то я не поняла, это они сами с собой будут бороться? То есть, как только у них ручки к какой-то стране потянутся, чтобы грабануть, так они сами себе по этим ручкам хрясь — и в угол, на горох? Интересненько», — пишет Елена А.

Некоторые комментаторы отмечают, что помимо Великобритании на международной арене есть и ещё один тяжеловесный агрессор — Соединённые Штаты Америки, которые то и дело устраивают кровопролитие в тех или иных странах, после чего государства теряют свою субъектность.

«Конечно, нужно бороться! Так боритесь с американцами! Именно они развязывают войны, которые России приходиться тушить. Наглости им, конечно, не занимать. Каждый раз удивляешься, когда они с серьёзным видом говорят такие вещи», — призывает Марина Ш.

Российские миротворцы Mil.ru

Часть людей полагает, что Британия пытается убедить всех окружающих в том, что не она является агрессором, а кто-то другой. Кто именно, будет говориться исходя из актуальной ситуации, считают граждане.

«Те, кто больше всего кричат об агрессии, вот они и есть первые агрессоры. Привыкли обливать грязью и вешать ярлыки без доказательств. За дестабилизацию и накачивание стран оружием, хотят сказать, что они не толкают на братоубийственные войны? Не вешайте нам лапшу на уши», — пишет Татьяна Р.

Ряд пользователей указывает на то, что свобода и демократия были окончательно растоптаны именно сейчас, когда Великобритания решила экстрадировать основателя WikiLeaks — ресурса, раскрывающего глаза на преступления США.

«Выдали журналиста Ассанжа на пытки, разрешенные в другой демократичной стране, да ещё и во время саммита стран — представителей демократий. Им не страшно потерять демократическое лицо, которого нет. Они и есть настоящие агрессоры», — считает Светлана К.

Нашлись и те, кто отмечают, что Великобритании стоило бы держаться от России подальше со своими нравоучениями, ибо в ответ на агрессию британцы и правда получат агрессию в их сторону.

Лиз Трасс Tom Witham

«Лиз, ваша «свобода» — наглая агрессия против морали, нравственности, мировоззрения многих народов, которым ваш образ существования претит, мерзок и враждебен! Держите свою «свободу» в своих руках и не переходите свои границы! Иначе вас ждут большие проблемы!» — предупреждает Наталия Б.

Напомним, 11 декабря на сайте правительства Соединённого Королевства появилась информация, согласно которой глава МИД Великобритании Лиз Трасс перед министерской встречей стран G7 призвала государства — члены «семёрки» выступить против «агрессоров», пытающихся «подорвать свободу».