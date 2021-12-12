Мехико, , 22:59 — REGNUM 12 декабря мексиканский актер и исполнитель народной музыки в стиле «ранчера» Весенте Фернандес ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщили на официальной странице артиста в социальной сери Instagram.

«Для меня было честью и большой гордостью разделить со всеми вами прекрасную музыкальную карьеру и отдать все для своей аудитории. Спасибо, что продолжает аплодировать. Спасибо, что продолжаете петь», — говорится в последнем сообщении в социальной сети.

Весенте Фернандес приобрел широкую популярность во всем мире благодаря исполнению таких композиций, как «El rey», «Volver, volver» и «Por tu maldito amor». За все время было продано более 65 миллионов копий альбомов.

В 1998 году мексиканский исполнитель получил звезду на Голливудской алле славы.