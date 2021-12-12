Мехико, 12 декабря, 2021, 22:58 — ИА Регнум. В Мексике в возрасте 81 года умер певец Висенте Фернандес, об этом сообщается на его официальной странице в Instagram.

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«С большим сожалением сообщаем о его смерти в воскресенье, 12 декабря, в 06:15 (15:15 мск)», — говорится в сообщении.

По данным портала Infobae, Фернандес был госпитализирован в августе после падения. В начале декабря он был переведен в реанимацию.

За свою карьеру Висенте Фернандес записал более 100 альбомов и продал более 70 млн пластинок. Он был удостоен в том числе трех премий «Грэмми», девяти премий «Латинская Грэмми» и 14 наград «Ло Нуэстро».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2021 года ушел из жизни музыкант, композитор и певец Александр Градский, ему было 72 года.