Нью-Йорк, США, 12 декабря, 2021, 22:52 — ИА Регнум. 12 декабря Comicbook сообщил, что создатели третьего фильма «Человек-паук: Нет пути домой» открыли в Нью-Йорке (США) киоск вымышленной газеты Daily Bugle, в котором раздавали выпуск о Человеке-пауке. Также журналисты вымышленной газеты обещали раскрыть «всю правду о личности» супергероя Marvel.

Цитата из к/ф «Человек-паук: Возвращение домой». реж Джон Уоттс. 2017. США Человек-паук

В социальных сетях пользователи поддержали эту акция, так как считают, что эта идея положительно скажется на продвижении фильма.

Премьера киноленты «Человек-паук: Нет пути домой» запланирована на 15 декабря. Главные роли исполнят Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей, Джон Фавро, Дж. К. Симмонс, Энгаури Райс, Уиллем Дефо и Альфред Молина.