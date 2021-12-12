Нижний Новгород, 12 декабря, 2021, 22:52 — ИА Регнум. В Нижегородской области столкнулись два транспортных средства — автомобили Kia и Great Wall. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло в воскресенье, 12 декабря, на седьмом километре автодороги Бутурлино — Сурки — Гагино. По последним данным, в результате аварии пострадали четыре человека.

«По предварительной информации, водитель Kia при совершении обгона не справился с управлением и совершил столкновение с встречным автомобилем Great Wall», — отметили в ведомстве.

В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.