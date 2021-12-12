Вашингтон, , 22:44 — REGNUM 12 декабря The Hollywood Reporter сообщил, что студия Warner Bros. выбирает между двумя версиями нового «Бэтмена» Мэтта Ризва. Версии отличаются тем, что в одной ленте появляется офицер полиции Стэнли Меркель (персонаж Барри Кегана), а в другой — нет. На данный момент киностудия решает, какую из версий выпустить в прокат.

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

Также в СМИ появлялась информация, что Барри Кеган мог сыграть Джокера, главного антагониста Бэтмена из вселенной комиксов DC.

Мировая премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза запланирована на 2 марта 2022 года. В России, согласно данным портала «Кинопоиск», фильм выйдет 3 марта. Главную роль в киноленте исполнит Роберт Паттинсон («Довод», «Помни меня», «Сумерки»).