Вашингтон, 12 декабря, 2021, 22:44 — ИА Регнум. 12 декабря The Hollywood Reporter сообщил, что студия Warner Bros. выбирает между двумя версиями нового «Бэтмена» Мэтта Ривза. Версии отличаются тем, что в одной ленте появляется офицер полиции Стэнли Меркель (персонаж Барри Кегана), а в другой — нет. На данный момент киностудия решает, какую из версий выпустить в прокат.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Также в СМИ появлялась информация, что Барри Кеган мог сыграть Джокера, главного антагониста Бэтмена из вселенной комиксов DC.

Мировая премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза запланирована на 2 марта 2022 года. В России, согласно данным портала «Кинопоиск», фильм выйдет 3 марта. Главную роль в киноленте исполнит Роберт Паттинсон («Довод», «Помни меня», «Сумерки»).