Варшава, , 22:36 — REGNUM Власти Польши совместно с Германией пытаются выработать ответы на возможные риски, которые несет за собой газопровод «Северный поток — 2». Об этом 12 декабря заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Печь. Газ. Северный поток Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы пытаемся выработать с германскими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски. Лучшим выходом было бы не допустить до запуска «Северного потока — 2», — сказал Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьер-министром Германии Олафом Шольцем.

Он добавил, что газопровод «может быть инструментом давления и шантажа».

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» будет ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод был достроен в сентябре.

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