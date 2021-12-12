Варшава, 12 декабря 2021, 22:36 — REGNUM Власти Польши совместно с Германией пытаются выработать ответы на возможные риски, которые несет за собой газопровод «Северный поток — 2». Об этом 12 декабря заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он добавил, что газопровод «может быть инструментом давления и шантажа».
Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» будет ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод был достроен в сентябре.
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