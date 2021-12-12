Варшава, , 22:30 — REGNUM Активировать «нормандский формат» для урегулирования ситуации на Украине нужно в ближайшем будущем. Об этом заявил 12 декабря канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

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По его мнению, «нормандский формат» нужно продолжать использовать для «переговоров друг с другом», чтобы использовать все возможности для деэскалации.

Как передавало ИА REGNUM, 10 декабря французский и украинский президенты Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы заявили о необходимости провести «нормандские» переговоры.