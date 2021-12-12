Абу-Даби, , 22:18 — REGNUM Международная автомобильная федерация (FIA) отклонила первый протест команды Mercedes, который был подан из-за обгона Льюиса Хэмилтона пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном за машиной безопасности. Об этом сообщается на сайте FIA.

Формула-1 Rick Dikeman

Как уточнили в FIA, Ферстаппен действительно находился впереди Хэмилтона, но в момент рестарта уступил ему лидерство, как того и требуют правила.

Сейчас судьи рассматривают второй протест Mercedes, связанный с процедурой рестарта гонки.

Как сообщало ИА REGNUM, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона 2021 года.

Читайте также: Ферстаппен впервые стал чемпионом мира в автогонках класса «Формула-1»