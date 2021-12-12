Тбилиси, 12 декабря, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, переведённый ранее из тюрьмы в военный госпиталь в Гори, нуждается как в медикаментозной, так и в психотерапевтической помощи. Об этом, как передает Грузия Online, заявила 12 декабря психиатр Марине Кураташвили журналистам после встречи с пациентом.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Сейчас мы (врачи) не можем точно сказать, в каком направлении будем работать, — сказала Кураташвили. — Мы должны сначала вместе оценить его состояние, конечно, у него есть проблемы и ему необходима помощь, как медикаментозная, так и психотерапевтическая».

Как передавало ИА REGNUM, ранее мать экс-главы Грузии Гиули Аласания заявила, что её сын нуждается в серьёзном лечении.