Лондон, 12 декабря, 2021, 22:14 — ИА Регнум. 12 декабря 83-й британский актер Энтони Хопкинс победил в номинации «Лучший актер» за главную роль в фильме «Отец» Флориана Зеллера. Киноконкурс организовала Европейская киноакадемия.

Цитата из к/ф «Отец». Реж. Флориан Зеллер. 2020. Великобритания — Франция Энтони Хопкинс

Фильм «Куда ты идешь, Аида?» о событиях в Сребренице, над которым работали студии из Боснии и Герцеговины, Австрии, Нидерландов, Франции, Германии, Норвегии, Польши и Турции, получил главную награду Европейской киноакадемии.

В апреле 2021-го года Хопкинс завоевал премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший актер». Для британского актера эта шестая номинация на «Оскар» и вторая победа. Первый «Оскар» актер Энтони Хопкинс получил в 1992-м году за главную мужскую роль в фильме «Молчание ягнят».